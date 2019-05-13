В результате межплеменных столкновений в Судане погибли семь человек

Гадареф, Судан, , 10:29 — REGNUM Столкновения между двумя племенами на востоке Судана за два дня унесли жизни семи человек, 22 человека пострадали, передает AFP со ссылкой на сообщения местных властей.

Конфликт разгорелся 11 мая между представителями этносов нуба и бани амер в городе Гадареф, сообщает губернатор провинции Гадареф Мохиддин Ахмед.

«Все началось с того, как женщина этноса нуба и продавец воды из племени бани амер поссорились из-за цены на воду. Словесная перепалка завершилась тем, что продавец убил женщину, что вызвало гнев среди представителей ее племени», — рассказал Ахмед.

В числе раненых — семь полицейских. Они пытались восстановить порядок, распылив слезоточивый газ и стреляя в воздух.

В некоторых регионах Судана часто фиксируются межплеменные столкновения, в особенности в раздираемых войной западных провинциях Дарфура.