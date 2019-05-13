В Турции задержали около 400 мигрантов

Анкара, , 10:21 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали порядка 400 нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза, об этом 13 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Большая часть беженцев была задержана силами жандармерии в провинции Ван на востоке страны: здесь 325 человек были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев из стран Африки и с территории Ближнего Востока.

Население, спасаясь от внутренних конфликтов в своих государствах, пытается попасть на территорию Евросоюза, где надеется начать новую, более достойную жизнь.

В 2015 году Анкара и Брюссель заключили соглашение, в соответствии с которым правоохранительные органы Турции не будут допускать беженцев на территорию содружества.

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