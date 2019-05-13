В Танзании задержан мужчина, подозреваемый в продаже своей дочери на органы

Мбея, Танзания, , 10:14 — REGNUM Гражданин Танзании, подозреваемый в продаже своей шестилетней дочери на органы, 11 мая был задержан полицией. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление полиции.

По данным следствия, девочка была убита на прошлой неделе в городе Мбея. Недавно область Мбея потрясла волна ритуальных убийств детей.

«Мотив убийства был финансовым. Отец погибшей девочки продал дочь бизнесмену за 2000 долларов США. Ее должны были убить и ампутировать правую ногу», — передают источники в полиции.

Затем предполагалось, что бизнесмен «передаст ногу целителю, и тот создаст эликсир, который сможет принести отцу девочки богатство».

Бизнесмен признал свою причастность к делу при задержании. Целителя все еще разыскивает полиция.