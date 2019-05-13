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ВСУ повредили два жилых дома в ДНР — СЦКК

Происшествия

Мирные жители не пострадали

ВСУ повредили два жилых дома в ДНР — СЦКК
© ИА Красная Весна
Разрушения. ДНР

Соледар, ДНР, 13 мая 2019, 10:01 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 47 единиц боеприпасов, сообщили 13 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Украинские силовики вели обстрелы с трёх направлений, применяя миномёты калибра 82 мм, вооружение БТР, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении боевики ВСУ выпустили две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Гольмовский, Зайцево, Васильевка, Крутая Балка, Минеральное, Спартак, Докучаевск, Петровское, Новоласпа, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертв среди мирных жителей не зафиксировано. В населённом пункте Зайцево загорелась кухня и хозяйственная пристройка частного дома. В Докучаевске повреждения получили два жилых дома.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по ДНР 18 единиц боеприпасов в ходе девяти обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-командующий карательной операцией в Донбассе заявил, что ВСУ могут уничтожить ДНР и ЛНР в течение суток, но этого якобы не происходит потому, что нет приказа из Киева.

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