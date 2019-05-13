В Омске из-за праздничного салюта едва не разгорелся пожар

Омск, , 09:55 — REGNUM В Омской области сотрудники МЧС с 9 по 12 мая ликвидировали более 400 пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 мая, в областном главке МЧС. Спасатели также рассказали об инциденте, связанном с праздничным фейерверком.

По данным МЧС, акваторию реки Иртыш по время фейерверка патрулировал пожарно-спасательный катер. Спустя две минуты после запуска салюта расчёту катера пришлось тушить пожар. Дело в том, что от искр заряда салюта, разорвавшегося не в небе, а близко к земле, загорелась трава на острове «Кировский». Образовалось сразу около десяти очагов пожара. Площадь возгорания составила около 300 кв.м. Оно было оперативно потушено.

В целом, как подчеркнули в МЧС, чрезвычайных ситуаций за указанный период не допущено.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Омской области ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать до 9 июня 2019 года.

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