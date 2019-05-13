В ДР Конго задержали скрывавшегося лидера сепаратистов

Киншаса, , 10:05 — REGNUM Глава религиозно-политической группировки, выступающей за отделение юго-западной части ДР Конго, был арестован через два дня после того, как он вновь появился на публике после впечатляющего побега из тюрьмы. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на источники в полиции.

Представитель полиции полковник Пьеррот-Ромбат Мванампуту заявил, что 10 мая глава группировки «Королевство Конго» Не Муанда Нсеми был доставлен в тюрьму Малака.

Нсеми сбежал из тюрьмы в 2017 году вместе с более 4000 других заключенных. С того момента он скрывался, однако на прошлой неделе сделал официальное заявление на телевидении.

Группировка «Королевство Конго» выступает за восстановление королевства Конго в доколониальных границах. Государство должно включить в себя части Анголы, Габона и ДР Конго.

Нсеми был заключен под стражу за организацию атак против государственных институтов в 2016—2017 годах.