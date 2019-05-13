В Новосибирск доставили тела троих погибших в горах Алтая туристов

Новосибирск, , 09:53 — REGNUM

Тела троих погибших на Алтае туристов доставили в Новосибирск, сообщил на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сегодня, 13 мая, мэр города Анатолий Локоть.

«Из семи пропавших туристов четверо являются новосибирцами. Трое сегодня доставлены в Новосибирск», — заявил Локоть, отметив, что власти находятся в контакте с семьями погибших и оказывают поддержку и необходимую помощь.

Тем временем поиски ещё двух туристов временно приостановлены из-за плохой погоды, они продолжатся только в конце июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая пресс-служба МЧС РФ сообщила, что спасатели нашли тело пятого туриста, погибшего от схода лавины в горах Алтая. Напомним, девять туристов из Новосибирской области 6 мая попали под лавину на Южно-Чуйском хребте. Семеро погибли, двоим девушкам удалось выжить. Они добрались до базы и сообщили о случившемся. Пропавшими без вести числятся двое из семи погибших туристов.

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