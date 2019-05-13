Вице-мэр Якутска об обысках в своём кабинете: Не могу понять, с какой целью

Якутск, , 10:00 — REGNUM Обыски в кабинете заместителя главы Якутска Владимира Фёдорова связаны с деятельностью его жены, которая является директором компании «Виктория». Об этом заявили сам вице-мэр и старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Виктор Фёдоров подтвердил факт изъятия документов в его кабинете 13 мая.

«Этот обыск согласно постановлению, которое мне показали, проводится в рамках уголовного дела в отношении компании «Виктория», в которой работает моя супруга. Уголовное дело было связано с тем, что были доначислены налоги. Была проведена налоговая проверка, она длилась более трёх лет, и уголовное дело возбудили через месяц после 9 сентября, когда мы с Сарданой Владимировной выиграли на выборах мэра города Якутска», — пояснил заместитель главы города.

По его словам, следственные действия в отношении компании, возглавляемой его женой, начали проводится в октябре 2018 года: «У нас провели обыски практически везде, где можно было, изъятий никаких не произошло, начиная с нашей квартиры и заканчивая штабом, где у нас располагалась предвыборная кампания — в «Сахаэкспоцентре». Вот сейчас обыск проходит в моём кабинете. Не могу понять, с какой целью это делается, не могу понять, для чего это делается, но могу чётко понимать, что, когда изымаются документы по Чочур Мурану (этнографический комплекс в Якутске, — прим. ИА REGNUM ), это мой был подарок городу Якутску, по земельному участку, который находится под домами купца Мигалкина, — это остаётся загадкой».

«Можно ещё добавить здесь такой курьёзный момент — какая цель обысков в моём кабинете, если бухгалтерия находится совсем в другом здании, в котором уже проводились обыски. Также все документы были переданы в налоговую инспекцию во время налоговой проверки, а также при следственных действиях. Кстати, хочу обратить внимание, что все документы предоставлены и в судебные органы, поэтому сейчас изъятие этой папки с документами по Чочур Мурану имеет, наверное, только какой-то формальный повод, для того чтобы что-то там посмотреть и изучить», — сказал также Владимир Фёдоров.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая пояснила, что обыски связаны с периодом 2011−2013 годов и обществом с ограниченной ответственностью «Мебель-салон «Виктория», осуществляющим деятельность в сфере торговли мебелью, осветительными приборами и бытовыми изделиями в специализированных магазинах, которое «допустило уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

«Согласно материалам уголовного дела, общая сумма неуплаченных налогов составила 35 миллионов рублей», — цитирует Надежду Дворецкую Якутия.инфо.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в кабинете вице-мэра Якутска Владимира Фёдорова прошла выемка документов, мэрию посетили сотрудники правоохранительных органов.

«В выходные дни спину простудил, сегодня не вышел на работу — и вот такие новости. Сейчас поеду туда. Мне кажется, это связано с деятельностью мебельного салона «Виктория». Но искать в кабинете мэрии? Они, наверное, только в охотничьей избушке у меня ещё обыски не проводили», — ранее комментировал обыски Владимир Фёдоров.