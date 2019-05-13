Москва, 13 мая 2019, 09:34 — REGNUM
В Москве произошёл дорожный конфликт со стрельбой, сообщает 13 мая агентство «Москва» со ссылкой на данные ГУ МВД по столице.
Происшествие случилось около 6:50 на Дмитровском шоссе, дом 160.
«Управлявший иномаркой мужчина из пневматического пистолета выстрелил в автобус оппонента и причинил транспортному средству механические повреждения», — цитирует агентство собеседника.
Пострадавших в результате инцидента нет, участники конфликта находятся в отделе полиции. Владельцем автобуса является частная организация.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержали двух мужчин, ставших участниками перестрелки в баре на Зеленском проспекте.