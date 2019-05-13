Во Владикавказе женщина за рулем «Инфинити» протаранила остановку

Владикавказ, , 09:28 — REGNUM В Северной Осетии автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Водитель Infiniti не справился с управлением и совершил наезд на остановку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. Автоавария произошла в ночь на 12 мая в столице Северной Осетии.

По уточненной информации, ДТП случилось на проспекте Коста, 283. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие. Их количество и состояние в ведомстве не уточняют. Сообщается лишь, что они госпитализированы в РКБ города Владикавказ. По информации портала «15-й регион», в ДТП пострадала сама водитель «Инфинити».

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Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад во Владикавказе, на проспекте Коста произошло подобное ДТП, которое завершилось трагически. Машина «Мицубиси» столкнулась с «Фольксвагеном», после чего ее отбросило на остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

Погибла 83-летняя женщина. Еще два человека, в том числе внук погибшей, попали с травмами в больницу.