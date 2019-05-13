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На Бали произошло извержение вулкана Агунг — СМИ

Происшествия

Извержение длилось 2 минуты 16 секунд

На Бали произошло извержение вулкана Агунг — СМИ
Michael W. Ishak
Извержение вулкана Агунг

Денпасар, Индонезия, 13 мая 2019, 08:53 — REGNUM  В Индонезии снова зафиксировали активность вулкана Агунг на Бали, сообщает информационный портал Detik.

«Извержение вулкана Агунг произошло 12 мая 2019 года в 22:19 по местному времени», — говорится в заявлении центра вулканологии и геологического смягчения последствий стихийных бедствий министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

По данным центра вулканологии, извержение длилось 2 минуты 16 секунд.

Издание отмечает, что в настоящее время вулкан находится «в режиме ожидания». Жителей, а также альпинистов и туристов просят не приближаться к вулкану в радиусе 4 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года произошло извержение вулкана Агунг, которое длилось 7 минут. Тогда вулкан выбросил столбы пепла высотой 700 метров.

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Извержения вулканов
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