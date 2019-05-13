Слабоумный напал на женщину-таксиста в Барнауле

Барнаул, , 09:26 — REGNUM В Барнауле завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту нападения на женщину — водителя такси. Как пояснила помощник прокурора Барнаула Татьяна Шишова, нападавшим оказался один из клиентов. Прямо во время поездки женщина-таксист получила удары кулаком в область горла, после чего не справилась с управлением и съехала в кювет. Самое страшное произошло, когда «клиент» за волосы вытащил свою жертву из салона автомобиля и продолжил наносить удары.

«Затем протащил её волоком по земле в безлюдное тёмное место, где обнажил женщину и нанес ей не менее 36 ударов ногами и руками по телу и голове», — информирует прокуратура Барнаула.

После истязания злоумышленник похитил из салона автомобиля сотовый телефон и деньги в сумме 600 рублей. В ходе следствия у нападавшего были выявлены признаки врожденного слабоумия в виде легкой умственной отсталости с нарушением поведения. Вместе с тем, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, он может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому уголовное дело уже направлено в Центральный районный суд Барнаула.

Напомним, наказание за совершение такого преступления может составить от 8 до 15 лет со значительным штрафом.