Понедельник, 13 Мая 2019 года
08:30:05 МСК

В результате ДТП на трассе Алма-Ата — Бишкек погибли девять человек

Происшествия

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada не справился с управлением

Алма-Ата, Казахстан, 13 мая 2019, 08:23 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия на 109-м километре автотрассы Алма-Ата — Бишкек погибли девять человек, сообщает 13 мая агентство «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Алма-Атинской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Camry.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля на автотрассе между Семипалатинском (Семеем) и поселком Караул произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек и еще восемь получили ранения.

Читайте также: В результате ДТП в Восточно-Казахстанской области погибли шесть человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить