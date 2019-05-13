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В Красноярском крае потушили 31 лесной пожар

Происшествия

На общей площади 824 га

В Красноярском крае потушили 31 лесной пожар
Иллюстрация: 74.mchs.gov.ru
Тушение пожара

Красноярск, 13 мая 2019, 07:59 — REGNUM  В Красноярском крае за прошедшие выходные (11 и 12 мая) ликвидировали 31 лесной пожар в 18 районах на общей площади 824 га. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 мая, в краевом министерстве лесного хозяйства.

Уточняется, что в тушении принимали участие более 530 человек. Использовалось более 70 единиц техники, 19 воздушных судов. Специалисты сделали предварительный вывод о том, что возгорания возникли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения.

На утро 13 мая в крае зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 27 га. Очаги действуют в Тасеевском и Ужурском районах. В минлесхозе заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает. В тушении задействованы 12 человек и одна единица техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 мая в Красноярском крае было зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади 1,6 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае горит 1,6 тыс. га леса

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Лесные пожары — 2019
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