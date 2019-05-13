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ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие девять раз

Происшествия

Данных о пострадавших нет

ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие девять раз
Артиллерия ВСУ

Соледар, ДНР, 13 мая 2019, 07:45 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики девять раз обстреляли территорию ЛНР, сообщили 13 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под обстрелом оказались позиции защитников ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Весёлая Гора, Голубовское, Желобок, Золотое-5, Калиново, Смелое и Фрунзе.

Боевики ВСУ применили миномёты калибра 120 мм и 82 мм, гранатомёты АГС и СПГ.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли четыре населённых пункта на территории ЛНР, выпустив более 90 единиц боеприпасов.

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