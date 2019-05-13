Понедельник, 13 Мая 2019 года
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В Панаме произошло землетрясение, есть пострадавшие

Происшествия

Разрушено четыре дома

Панама, 13 мая 2019, 07:36 — REGNUM  В результате землетрясения на юго-западе Панамы магнитудой 6,1 пострадали по меньшей мере пять человек, сообщает 13 мая Al Jazeera.

По данным геологической службы США, землетрясение произошло недалеко от границы с Коста-Рикой. Эпицентр толчков располагался на глубине 37 км. Стихия нанесла ущерб четырем жилым домам, два из которых были полностью разрушены.

Стихия не нанесла значительного ущерба инфраструктуре государства, в соседней Коста-Рике, где также ощущались толчки, пострадавших от землетрясения зафиксировано не было.

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Землетрясения
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