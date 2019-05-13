На Урале частично обрушился дом XIX века

Ирбит, Свердловская область, , 07:17 — REGNUM В свердловском Ирбите на улице Кирова частично обрушился жилой дом № 88 «а» 1880 года постройки. В нём зарегистрированы 28 человек, в том числе семь детей, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

ЧП произошло днём 8 мая. Обрушилась часть наружной торцевой стены.

Пострадавших нет. Ирбитская межрайонная прокуратура ведёт проверку. Известно, что в апреле 2019 года дом был признан аварийным. С 2015 года его обслуживает ООО УК «Северный жилищный комплекс».

Также известно, что в январе 2018 года прокуратура обращалась в суд в интересах жильцов одной из квартир, которую затронуло обрушение. Надзорное ведомство требовало признать незаконным бездействие мэрии по признанию этой квартиры непригодной для проживания. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры.