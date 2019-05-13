Рухнувший в КНР фермерский грузовик не был предназначен для перевозки людей

Ханчжоу, Китай, , 06:17 — REGNUM Перевернувшийся на востоке Китая на горной дороге грузовик были нелегально нагружен 22 пассажирами, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщалось ранее, 12 человек стали жертвами крушения фермерского грузовика на горной дороге в провинции Чжэцзян на востоке Китая, еще 11 человек пострадали и получают лечение в местном госпитале.

Инцидент произошел 12 мая в городе Сунмэнь в пригороде Вэньлина. Предварительное расследование, проведённое специальной рабочей группой, показало, что транспортное средство не было предназначено для перевозки 22 пассажиров. Расследование продолжается.

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