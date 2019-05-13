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В Зауралье отменён «сухой закон»

Происшествия

В правительстве региона заявили о стабилизации ситуации с природными пожарами

Курган, 13 мая 2019, 06:05 — REGNUM  В Курганской области в связи со стабилизацией ситуации с природными пожарами принято решение с 13 мая полностью снять запрет на продажу алкоголя. Об этом было заявлено на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям 12 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В случае ухудшения ситуации ограничительные меры могут быть введены вновь. Однако посещение лесов и охота по прежнему не допускается по всему региону до особого распоряжения правительства Курганской области.

Напомним, запрет на продажу алкогольных напитков был введён 5 мая в шести муниципалитетах Зауралья, где был объявлен режим ЧС в связи с природными пожарами.

Читайте ранее в этом сюжете: В городе Кургане полностью запретили продажу алкоголя, в том числе пива

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Лесные пожары — 2019
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