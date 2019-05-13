Во Франции перед корридой бык бросился в толпу

Париж, , 05:56 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате нападения быка на юге Франции. Животное готовили к корриде, сообщает радиостанция France Bleu.

Инцидент случился 12 мая в коммуне Вержез в департаменте Гар. Быка перед корридой перегоняли из грузовика в специальный загон, однако он вырвался и бросился на людей, что находились рядом.

Находившиеся на месте жандармы застрелили быка. В общей сложности травмы получили шесть человек, двое из которых — правоохранители. Пострадавших госпитализировали, корриду отменили. По факту инцидента ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Испании бык ранил одного из самых популярных матадоров — Эль Сида. Мужчину доставили в больницу, где сделали операцию.

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