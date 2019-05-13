В двух районах Курганской области снят режим ЧС

Курган, , 05:33 — REGNUM В Курганской области с 13 мая снят режим ЧС в Щучанском и Сафакулевском районах. О стабилизации обстановки с пожарами на территории Курганской области было заявлено на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям 12 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар вблизи населенного пункта Иковка Кетовского района локализован. Эвакуированные ранее местные жители вернулись в дома 11 мая.

В связи с отсутствием угрозы населенным пунктам и стабилизацией пожароопасной обстановки принято решение о выводе межрегиональной группировки сил и средств с территории Зауралья. В место постоянной дислокации убыла воздушная техника, 173 человека и 21 единица наземной техники. Напомним,

В городе Кургане, Кетовском, Белозерском и Юргамышском районах режим ЧС пока остаётся в силе.

Напомним, с 3 мая в Курганской области бушевали природные пожары. Причинами быстрого распространения огня стали невероятно жаркая для начала мая погода в регионе и порывистый ветер.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области после природных пожаров 14 семей остались без жилья