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Жертвами крушения фермерского грузовика на востоке Китая стали 12 человек

Происшествия

Авария произошла 12 мая в горном городе Сунмэнь в пригороде Вэньлина провинции Чэцзян на востоке Поднебесной

Ханчжоу, Китай, 13 мая 2019, 04:16 — REGNUM  В общей сложности 12 человек погибли и еще 11 получили ранения после того, как перевернулся фермерский грузовик в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Авария произошла 12 мая в горном городе Сунмэнь в пригороде Вэньлина, сообщили в местном бюро общественной безопасности. Восем человек погибли на месте и еще четверо — уже в госпитале. Все одиннадцать раненых в настоящее время получают лечение в больнице. Власти инициировали расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в китайской провинции Гуйчжоу падающий гусь выбил из седла мотоциклистку, ехавшей на скутере по проезжей части. Женщина была госпитализирована с сотрясением мозга.

Читайте ранее в этом сюжете: Падающий гусь выбил из седла китайскую мотоциклистку

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Дорожно-транспортные происшествия
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