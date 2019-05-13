В Санкт-Петербурге футбольные фанаты устроили массовую драку

Санкт-Петербург, 13 мая 2019, 00:55 — REGNUM До 120 человек приняли участие в массовой драке в Санкт-Петербурге. Потасовку на улице Савушкина устроили фанаты футбольных команд «Зенит» и ЦСКА, сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что в драке без пострадавших не обошлось — несколько человек лежали на асфальте без сознания. Прохожие, которые пытались помочь лежащим на земле людям, были атакованы участниками драки.
Четыре человека задержаны полицией, им инкриминируют мелкое хулиганство. Еще трое доставлены в больницу с травмами, уточняет «Фонтанка».
Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая массовая драка произошла в Петербурге возле католической церкви Святой Екатерины. Один человек получил серьезные травмы. Полиция задержала 13 участников конфликта.
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