Понедельник, 13 Мая 2019 года
02:16:38 МСК

В Санкт-Петербурге футбольные фанаты устроили массовую драку

Происшествия

Четверо задержаны полицией, трое — в больнице

Санкт-Петербург, 13 мая 2019, 00:55 — REGNUM  До 120 человек приняли участие в массовой драке в Санкт-Петербурге. Потасовку на улице Савушкина устроили фанаты футбольных команд «Зенит» и ЦСКА, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в драке без пострадавших не обошлось — несколько человек лежали на асфальте без сознания. Прохожие, которые пытались помочь лежащим на земле людям, были атакованы участниками драки.

Четыре человека задержаны полицией, им инкриминируют мелкое хулиганство. Еще трое доставлены в больницу с травмами, уточняет «Фонтанка».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая массовая драка произошла в Петербурге возле католической церкви Святой Екатерины. Один человек получил серьезные травмы. Полиция задержала 13 участников конфликта.

Читайте также: Массовая драка с пострадавшим произошла на Невском проспекте Петербурга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые драки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить