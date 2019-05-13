В Волгограде произошел крупный пожар вблизи Мамаева кургана

Волгоград, , 00:39 — REGNUM Двухэтажный жилой дом и склад загорелись в Краснооктябрьском районе Волгограда, пламя бушевало на площади около 1500 кв. метров. Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Сообщение о пожаре на улице Чайковского в поселке «Тир», расположенном у подножия Мамаева кургана, поступило в экстренные службы 12 мая в 20:04 по местному времени (19:04 мск). Открытое горение происходило на территории частного домовладения, огонь охватил двухэтажный дом размерами 20×10м и склад с пластиковыми материалами.

«На территории домовладения производился сбор и складирование пластиковых и бумажных отходов», — уточнили в МЧС.

Пожар тушили более 60 человек с привлечением 25 единиц техники. Возгорание было локализовано в 23:44 по местному времени (22:44 мск), его причину установят эксперты.

По данным МЧС, пострадавших при пожаре не было, однако СМИ, в частности, радиостанция «Говорит Москва», сообщают о женщине, получившей ожоги. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на хуторе Амелино Фроловского района Волгоградской области сгорел деревянный дом. На месте пожара были найдены тела трех человек.

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