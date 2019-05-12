Тела двух человек обнаружены в сгоревшем гараже на Украине

Ровно, Украина, , 22:59 — REGNUM В Ровенской области Украины в результате пожара в гараже погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло 12 мая на улице Грушевского в городе Сарны.

«На момент прибытия спасателей крыша гаража обвалилась, — говорится в сообщении. — … Во время разбора конструкций на месте пожара спасателями были обнаружены два погибших тела».

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

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