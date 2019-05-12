Бойцы ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

Киев, , 19:24 — REGNUM Учения по захвату судов в открытом море провели в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), входившие в абордажные группы морского центра. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ на странице в соцсети Facebook.

«Вывод групп (во время захвата судна) осуществлялся воздушным путем из различных высот системой «Канат» и водным путем на скоростных катерах», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что украинские военные в трюмах и на палубе судов «уничтожили» в условиях ближнего боя представителей условного противника.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля в зоне проведения карательной операции против Донбасса состоялись учения сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

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