Ретнёво, , 17:51 — REGNUM

В Свердловской области пожар погубил девочку 2017 года рождения и её мать 1988 года рождения. Трагедия произошла ночью 12 мая, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС,

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Сгорел частный жилой дом в деревне Ретнёво. Следственный отдел СКР по Ирбиту начал проверку. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти женщины и её дочери. После окончания проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.