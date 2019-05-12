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Калужские полицейские подвели итоги операции «Алкоголь»

Происшествия

Из незаконного оборота изъято более 1250 литров немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции

Калужские полицейские подвели итоги операции «Алкоголь»
Иллюстрация: Mvd.ru
Изъятая продукция

Калуга, 12 мая 2019, 17:40 — REGNUM  Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» были подведены в Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным ведомства, в рамках акции стражи порядка посетили 79 предприятий различной форм собственности, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Из незаконного оборота было изъято более 1250 литров немаркированной алкогольной продукции, составлено 32 административных протокола.

Полицейскими также было установлено, что изъятая продукция предназначалась для реализации на территории калужского региона.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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