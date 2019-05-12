В ДНР сбили два беспилотника ВСУ

Донецк, , 17:27 — REGNUM Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащие вооруженным силам Украины (ВСУ), сбиты в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

По его словам, украинские военные планировали использовать беспилотники для корректировки огня по жилым районам Донецка и нанесения удара по селу Спартак.

«Боевики 57-й бригады (ВСУ) предприняли попытку сброса самодельного взрывного устройства (СВУ) с БПЛА в населенном пункте Спартак, — рассказал начальник пресс-службы. — … Беспилотник противника был обстрелян из стрелкового оружия, в результате чего произошла детонация взрывного устройства в воздухе».

Безсонов добавил, что второй беспилотник ВСУ был сбит позднее военнослужащие ДНР в районе Донецка.

12 мая пресс-центр Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что режим прекращения огня войсками Украины был нарушен за минувшие сутки девять раз.

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