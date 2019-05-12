В Москве задержан боец смешанных единоборств Александр Емельяненко — СМИ

Москва, , 17:07 — REGNUM Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан в Москве. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел на улице Восточной. Собеседник агентства уточнил, что известного спортсмена задержали в общественном месте якобы за «распитие алкогольных напитков».

Отмечается, что в отношении задержанного, которого доставили в отдел полиции, был составлен административный протокол.

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Как передавало ИА REGNUM, 7 марта Мировой суд в Кисловодске Ставропольского края лишил на срок в 1,5 года водительских прав бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за отказ от прохождения медосвидетельствования по требованию сотрудников полиции.

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