Воскресенье, 12 Мая 2019 года
18:33:40 МСК

В Москве задержан боец смешанных единоборств Александр Емельяненко — СМИ

Происшествия

В отношении задержанного, которого доставили в отдел полиции, был составлен административный протокол

В Москве задержан боец смешанных единоборств Александр Емельяненко — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Полиция

Москва, 12 мая 2019, 17:07 — REGNUM  Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан в Москве. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел на улице Восточной. Собеседник агентства уточнил, что известного спортсмена задержали в общественном месте якобы за «распитие алкогольных напитков».

Отмечается, что в отношении задержанного, которого доставили в отдел полиции, был составлен административный протокол.

Читайте также: Александр Емельяненко покинул СИЗО, отбыв 10 суток ареста

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта Мировой суд в Кисловодске Ставропольского края лишил на срок в 1,5 года водительских прав бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за отказ от прохождения медосвидетельствования по требованию сотрудников полиции.

Читайте также: Александр Емельяненко лишен водительских прав на 1,5 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить