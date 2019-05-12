В Киеве сожгли автомобиль главреда одного из телеканалов

Киев, , 16:31 — REGNUM Неизвестные подожгли в столице Украины автомобиль главреда телеканала TVi Владимира Егорова. Об этом 12 мая сам сотрудник СМИ написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Мою машину подожгли, — написал Егоров. — Я связываю это с профессиональной деятельностью».

По его словам, это был «явный поджог», так как соседи говорят о «хлопке». Главред телеканала TVi также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 9 мая глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook сообщил, что в Волынской области Украины было совершено нападение на журналистов местного телеканала «Аверс».

Читайте также: На Украине неизвестные совершили нападение на журналистов

А также: Журналистов на Украине избили при попытке снять как отдыхают таможенники