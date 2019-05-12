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В Краснодаре экстренно приземлился летевший из Антальи самолет

Происшествия

Причина ЧП — недомогание одного из пассажиров

Краснодар, 12 мая 2019, 16:17 — REGNUM  В Краснодаре совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании «Северный ветер». Об этом сообщает в воскресенье, 12 мая, РЕН ТВ.

По данным телеканала, причина ЧП — недомогание одного из пассажиров. Командир воздушного судна, следовавшего из Антальи в Уфу, принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту — в Краснодаре.

Отмечается, что самолет Airbus A321, успешно приземлившийся в воздушной гавани около 7:41 мск, отправился в пункт назначения менее чем через два часа.

Другие подробности пока неизвестны.

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Авиапроисшествия
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