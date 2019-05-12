Стрельба на севере Франции: пострадали шесть человек

Амьен, Франция, , 16:16 — REGNUM Шесть человек получили ранения в результате стрельбы на севере Франции в городе Амьен. Об этом 12 мая сообщает радиостанция France Bleu.

Согласно поступившей информации, стрельба произошла в ночь с 11 на 12 мая около 01:45 по местному времени. Инцидент произошёл в здании местной общественной организации и возле него.

Все пострадавшие при стрельбе были госпитализированы. Отмечается, что люди получили, в основном, лёгкие ранения. Пятеро человек получили ранения ноги или руки. Четверо из пострадавших к утру 12 мая были выписаны из медучреждения.

Прокуратура Амьена начала расследование по факту стрельбы. На данный момент уже задержано несколько подозреваемых.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в турецком городе Сельчуклу в провинции Конья. В результате стрельбы было ранено десять человек. Виновные в инциденте разыскиваются.

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