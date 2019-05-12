Лондон, Великобритания, , 16:01 — REGNUM

Три человека пострадали в результате падения легкомоторного самолёта в Уэльсе в Великобритании. Об этом 12 мая сообщает телеканал ITV.

Инцидент произошёл возле города Абергавенни около 11:15 по местному времени. Сотрудники полиции сообщили, что самолёт упал на проезжую часть, наткнувшись на провода линии электропередач.

На борту самолёта находились три человека. В результате крушения самолёта люди получили лёгкие травмы. Пострадавшие были осмотрены медиками и получили медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают аварийные службы. Расследуются причины и обстоятельства авиапроисшествия. Полиция Уэльса предупредила водителей о перекрытии дороги в месте крушения самолёта. Водителям рекомендуется воспользоваться объездными дорогами.

Ранее ИА REGNUMсообщало о жёсткой посадке самолёта в аэропорту Мьянмы. Из-за технической неисправности воздушное судно вынужденно приземлилось «на брюхо». В результате происшествия никто не пострадал.