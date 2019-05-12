Деревянный дом Гринфельда в Архангельске восстановлению не подлежит

Архангельск, , 16:13 — REGNUM Памятник архитектуры регионального значения, деревянный дом Гринфельда в Архангельске, не подлежит восстановлению после пожара. об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Архангельской области.

Сообщается, что в результате пожара произошло обугливание и обрушение конструкций дома. Крыша дома полностью уничтожена, разрушена большая часть подъезда. Фактически, от дома остался только остов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре, который произошёл в деревянном доме капитана Гринфельда в ночь на 12 мая. В результате пожара погибли два человека, ещё один был госпитализирован. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

Отмечается, что дом был построен в начале XX века и принадлежал капитану дальнего плавания Павлу Петровичу Гринфельду. Дом был объявлен памятником архитектуры регионального значения, но находился в плачевном состоянии, в последнее время в доме никто не жил из-за опасности обрушения.

Хотя в дом был ограничен доступ посторонних, туда проникли три человека, предположительно, без определённого места жительства. Двое из них впоследствии погибли при пожаре, причина которого устанавливается.

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