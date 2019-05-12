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Три человека погибли в результате ДТП на строящейся трассе «Таврида»

Происшествия

Столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Симферополь, 12 мая 2019, 15:25 — REGNUM  Три человека погибли в результате столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Столкновение произошло около 12:05 мск на 130-м километре строящейся трассы «Таврида» в Белогорском районе возле поворота на село Сенное.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Fiesta, ехавший в направлении со стороны Феодосии к Симферополю, допустил выезд на обочину с правой стороны автотрассы, а затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN.

В результате автоаварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 13 человек и пять единиц техники.

Личности погибших устанавливаются. Ведётся расследование всех причин и обстятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Кемеровской области. Здесь произошло столкновение патрульной машины с полицейскими с легковым автомобилем, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали двое полицейских.

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Дорожно-транспортные происшествия
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