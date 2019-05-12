Самолёт в Мьянме совершил посадку «на брюхо» из-за невыхода шасси

Нейпьидо, , 15:13 — REGNUM Самолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Myanmar National Airline был вынужден совершить посадку «на брюхо» в аэропорту Мьянмы из-за отказа шасси при приземлении. Об этом 12 мая сообщает газета Myanmar Times.

Авиаборт направлялся из Янгона в Мандалай с 81 пассажиром и семью членами экипажа на борту. При приземлении в аэропорту Мандалая произошли неполадки со стойкой шасси, переднее шасси не вышло, и самолёт был вынужден совершить посадку «на брюхо».

В результате происшествия никто не пострадал. Официальный представитель управления гражданской авиации страны Дже Тут (Ye Htut) пояснил, что причиной такой посадки самолёта стала техническая неисправность.

Стоит отметить, что за последнюю неделю это уже второе авиапроисшествие в аэропорту Мьянмы. Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке самолёта компании Biman Airlines в аэропорту города Янгона. В результате происшествия пострадали 30 человек, 19 из них были госпитализированы.

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