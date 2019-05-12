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В Тататрии с рельсов частично сошел грузовой состав

Происшествия

Пострадавших нет

Казань, 12 мая 2019, 15:02 — REGNUM  В Татарии при отправлении со станции Бугульма сошли с рельсов задние колеса тепловоза и пять порожних железнодорожных вагонов. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Тататрии.

Авария произошла в 12:25 по московскому времени. При отправлении грузового поезда с 13 пути станции Бугульма, сошли с рельс задняя колёсная пара тепловоза и колёсные пары у пяти порожних вагонов. Данный состав должен был проследовать из Бугульмы до станции Дема в соседней Башкирии. Всего в железнодорожном составе 55 вагонов, из них 37 порожних и 18 гружёных.

В результатет аварии никто не погиб и не пострадал. Задержки в движении поездов тоже нет. Идут восстановительные работы.

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Железнодорожные аварии
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