В Тататрии с рельсов частично сошел грузовой состав

Казань, , 15:02 — REGNUM В Татарии при отправлении со станции Бугульма сошли с рельсов задние колеса тепловоза и пять порожних железнодорожных вагонов. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Тататрии.

Авария произошла в 12:25 по московскому времени. При отправлении грузового поезда с 13 пути станции Бугульма, сошли с рельс задняя колёсная пара тепловоза и колёсные пары у пяти порожних вагонов. Данный состав должен был проследовать из Бугульмы до станции Дема в соседней Башкирии. Всего в железнодорожном составе 55 вагонов, из них 37 порожних и 18 гружёных.

В результатет аварии никто не погиб и не пострадал. Задержки в движении поездов тоже нет. Идут восстановительные работы.