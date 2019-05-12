Воскресенье, 12 Мая 2019 года
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Как минимум 10 человек пострадали при стрельбе в кафе В Турции

Происшествия

Подозреваемые в стрельбе разыскиваются полицией

Анкара, 12 мая 2019, 14:58 — REGNUM  Как минимум десять человек пострадали в результате стрельбы в кафе на севере провинции Конья в центре Турции. Об этом 12 мая сообщает телеканал NTV.

По поступившей информации, между двумя посетителями кафе в городе Сельчуклу провинции Конья возник конфликт, переросший в драку. Затем один из участников ссоры достал ружьё и начал беспорядочную стрельбу прямо в помещении кафе.

В результате стрельбы ранения получили десять посетителей кафе. Они были госпитализированы в больницу при медфакультете Сельчукского университета.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Полиция начала мероприятия по их розыску.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Москве мужчины, подозреваемого в стрельбе по людям из помпового ружья. В результате стрельбы пострадали четыре человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по людям

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