Полицейские в Кузбассе пострадали в ДТП при столкновении с пьяным водителем

Кемерово, , 14:28 — REGNUM Двое сотрудников полиции пострадали в результате столкновения патрульной машины с иномаркой, которой управлял пьяный водитель. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло поздно вечером, около 23:55 по местному времени 11 мая на улице Водозаборная в посёлке Шерегеш Таштагольского района. Патрульный автомобиль «Лада» столкнулся с легковым автомобилем Subaru Forester.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Subaru Forester, выехавший на полосу встречного движения. Все участники ДТП прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Было установлено, что водитель Subaru Forester, ранее не раз привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении виновника ДТП был составлен административный протокол по статье об управлении транспортным средством в нетрезвом виде. По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Если вред здоровью, причинённый сотрудникам полиции при ДТП, медики квалифицируют как тяжкий, то будет возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя иномарки по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге с участием трёх транспортных средств, в результате которого погиб один человек, пятеро пострадали. В совершении ДТП подозревается 17-летний школьник, незаконно находившийся за рулём автомобиля, спровоцировавшего автоаварию. Подозреваемый скрылся с места происшествия, в настоящее время он разыскивается.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертельную аварию с трамваем и автобусом в Петербурге устроил школьник

Читайте развитие сюжета: Три человека погибли в результате ДТП на строящейся трассе «Таврида»