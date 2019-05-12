Малолетний ребёнок погиб в запертой машине на Ставрополье

Ставрополь, , 13:39 — REGNUM Малолетний мальчик погиб при пожаре в запертом автомобиле в Ставропольском крае. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Трагедия случилась в селе Казьминское Кочубеевского района в Ставрополье. Возгорание, по данным МЧС, произошло в 09:37 мск в автомобиле ВАЗ 2107, который был припаркован на улице Культурной. Площадь пожара составила 3 кв. метра.

При пожаре погиб ребёнок 2017 года рождения, который был заперт в салоне автомобиля. Мальчик находился в автомобиле один. Пожарные не смогли спасти малыша, он скончался на месте пожара.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение ребёнка с огнём. Начато расследование причин и обстоятельств возгорания. Устанавливаются личности родителей погибшего ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёхлетнего ребёнка в Алтайском крае. Причиной смерти малыша стал загоревшийся автомобиль, к которому ребёнок подошёл слишком близко.

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