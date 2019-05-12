Абу-Даби, ОАЭ, 12 мая 2019, 13:11 — REGNUM
Сообщения о взрывах с последующим пожаром на танкерах в порту Эль-Фуджейра опровергли власти эмирата Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Опровержение сделано 12 мая пресс-службой правительства Фуджейры.
«Пресс-служба правительства Фуджейры опровергает сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата сегодня утром» — сказано в сообщении.
Кроме того, правительство Фуджейры заявило, что работа порта Эль-Фуджейра в Оманском заливе осуществляется в штатном режиме.
Власти ОАЭ призвали СМИ в будущем опираться на более надёжные источники информации.
Ранее ИА REGNUMсообщало о семи взрывах в порту Эль-Фуджейра в Оманском заливе с последующими пожарами на нефтеналивных танкерах. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местные источники информации.