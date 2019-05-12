Абу-Даби, ОАЭ, , 12:26 — REGNUM

Несколько взрывов произошло на нефтяных танкерах в порту эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом 12 мая сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местные источники информации.

По сообщениям источников, взрывы произошли последовательно с 04:00 до 07:00 по местному времени. Их было как минимум семь.

После взрывов начался пожар на семи нефтеналивных танкерах, находящихся в порту. Причины пожара на данное время не установлены. Подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели восьми детей в результате взрыва бомбы в Афганистане. Предполагается, что бомба была заложена членами одной из террористических группировок.