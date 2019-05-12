ДНР: украинские войска девять раз за сутки нарушили режим перемирия

Донецк, , 12:08 — REGNUM Девять раз за минувшие сутки был нарушен режим прекращения огня войсками Украины. Об этом 12 мая сообщил пресс-центр Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстрелах территории ДНР боевики Украины, нарушив все достигнутые ранее договорённости о перемирии, а также Минские соглашения, применяли гранатомёты, стрелковое вооружение, миномёты калибром 120 мм и 82 мм, крупнокалиберное стрелковое вооружение.

В зону обстрела украинскими войсками попали населённые пункты и районы: Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, терминал), Спартак, Саханка. При обстрелах военнослужащими Украины было использовано 18 единиц боеприпасов.

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 случаях нарушения режима прекращения огня украинскими войсками. При этом по территории ДНР была выпущена 191 единица боеприпасов.

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