Спасатели в Малайзии начали поиски пассажирского судна, пропавшего на реке

Куала-Лумпур, , 11:50 — REGNUM Операция по поиску пассажирского судна развёрнута спасателями штата Саравак в Малайзии на реке Балуй. Об этом 12 мая сообщает газета The Star.

Инцидент произошёл поздно вечером 11 мая на реке Балуй в верховьях дамбы Бакун, расположенной на острове Калимантан в штате Саравак. Информацию о произошедшем спасатели получили только утром 12 мая и немедленно начали поисково-спасательную операцию.

Командный пункт спасателей был развёрнут в городе Бинтулу. По последней информации, до предполагаемого места исчезновения судна с людьми потребуется около четырёх часов езды на лодке от плотины Бакуна.

При этом сообщается, что конкретных данных о фактическом количестве пассажиров в перевернувшейся лодке нет. Также спасатели не располагают информацией о том, из какого населённого пункта и куда направлялось судно.

Операция осложнена отсутствием сотовой связи в районе предполагаемого крушения судна.

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