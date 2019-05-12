«Семьям погибших выплатим по 1 млн рублей» — ростовский губернатор

Каменский район, Ростовская область, , 11:01 — REGNUM Семьям погибших при взрыве бытового газа в посёлке Чистоозерный (Каменский район Ростовской области) будет выплачено по 1 млн рублей. Такое решение принял донской губернатор Василий Голубев.

«Семьям погибших выплатим по миллиону рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тыс. рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тыс. рублей, по столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества получат также компенсации в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Все решения приняты, минфину и департаменту по ЧС поручено подготовить соответствующие документы и выплаты», — цитирует главу региона пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в двухэтажном многоквартирном доме на улице Ленина в посёлке Чистоозерный в ночь на 12 мая произошёл взрыв бытового газа. В результате трагедии погибли два человека, ещё двое пострадали и находятся в больнице.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена.

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