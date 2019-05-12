«Людей под завалами нет» — ростовские спасатели

Каменский район, Ростовская область, , 10:30 — REGNUM Поисково-спасательная операция на месте взрыва бытового газа в Каменском районе Ростовской области завершена. Под завалами людей не обнаружено. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС.

«На данный момент — провели разбор всех конструкций, усилили межэтажные перекрытия езду первым и вторым этажом. Поисково-спасательные работы завершены. Полностью завалы разобраны. Людей под завалами нет», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области (по ГПС) Ярослав Гладченко.

По его словам, в ближайшее время на месте происшествия будут организованы аварийно-восстановительные работы и работы по предотвращению дальнейшего обрушения здания.

Напомним, в двухэтажном многоквартирном доме на улице Ленина в посёлке Чистоозерный прогремел взрыв. ЧП произошло в ночь на 12 мая. Погибли мужчина и ребёнок. Возбуждён уголовное дело.

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