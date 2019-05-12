Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа под Ростовом завершены

Каменский район, Ростовская область, , 10:37 — REGNUM Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в посёлке Чистоозёрный в Каменском районе Ростовской области завершены. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Завершены поисково-спасательные работы и работы по разбору завалов. К работам по ликвидации последствий взрыва в жилом доме привлекались 106 человек спасателей и 27 единиц техники.

В результате взрыва погибли два человека, в том числе один ребёнок, ещё двое госпитализированы. Одна из пострадавших, пожилая женщина, находится в тяжёлом состоянии.

В доме от взрывной волны пострадали семь квартир, три из них разрушены полностью. В пункте временного размещения находятся 13 жильцов дома.

В настоящее время на месте происшествия начаты аварийно-восстановительные работы. Будет произведён разбор и усиление конструкций, чтобы предотвратить возможность дальнейшего обрушения здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ростовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших от взрыва бытового газа в посёлке Чистоозёрный Каменского района.

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