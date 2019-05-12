Семьям жильцов разрушенного дома окажут помощь власти Ростовской области

Каменский район, Ростовская область, , 10:04 — REGNUM Власти Ростовской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве газа в жилом доме в посёлке Чистоозёрный Ростовской области. Об этом 12 мая сообщил глава региона Василий Голубев в своём аккаунте в Twitter.

«Опять газ и вновь трагедия. Два погибших, в том числе ребёнок. Конечно, окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. И в причинах случившегося досконально разберёмся. Но как же тяжело терять людей!» — написал Голубев на странице в соцсети.

Хлопок газа произошёл в 16-квартирном жилом доме на улице Ленина в посёлке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области около 00:30 12 мая. По последним данным, в доме пострадали семь квартир, три из них разрушены полностью. При взрыве погибли два человека, ещё двое пострадали.

В настоящее время дом отключён от коммуникаций, аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которую начала городская прокуратура Каменского района после взрыва газа в жилом доме. В результате проверки будет дана оценка деятельности организаций, занимающихся обслуживанием пострадавшего здания.

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