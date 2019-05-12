Семь квартир повреждено при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

Каменский район, Ростовская область, , 09:53 — REGNUM Семь квартир повреждены в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в посёлке Чистоозёрный в Каменском районе Ростовской области. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Всего в пострадавшем доме повреждения получили семь квартир, три из них практически полностью разрушены, четыре повреждены частично.

При этом в газовой службе района города, к которому относится пострадавший от взрыва дом, сообщили, что жалоб от жильцов с начала текущего года в службу не поступало.

На настоящий момент 13 жильцов дома находятся во временном пункте размещения, организованном в Богдановской участковой больнице. Некоторые из жильцов предпочли поехать к родственникам.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Дом полностью отключён от газоснабжения. Конструкции дома будут обследованы на прочность с помощью комплекса «Стрела-П», который уже направлен к пострадавшему зданию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела следственным управлением следственного комитета по региону в связи с гибелью двух человек в результате взрыва газа. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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